Manisa FK fırsatı kaçırdı - Son Dakika
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Manisa FK fırsatı kaçırdı

25.04.2022 11:39
Manisa FK fırsatı kaçırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor'a deplasmanda 2-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor'a deplasmanda 2-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda büyük fırsatı kaçırdı. Eyüpspor'un bay olduğu haftayı puansız kapatan 7'nci sıradaki siyah-beyazlılar 6'ncı basamakta yer alan rakibiyle puan farkını 2'ye indiremedi. Teknik direktör Turgay Altay, Eyüpspor'la aralarında 5 puan fark bulunduğunu hatırlatarak, "Sezon sonuna kadar bizim 3, Eyüpspor'un da 4 maçı olacak. Biz mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz. Bu süreçte sadece bizim kazanmamız yeterli olmayacak, rakibimizin de kayıplar yaşaması gerekecek. Ancak biz son topa kadar elimizden geleni yapacağız" dedi. Manisa FK, bu hafta evinde düşme potasındaki Bursaspor'la karşılaşacak.


- Manisa
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Spor Toto, Eyüpspor, Play Off, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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