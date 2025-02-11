Manisa FK, Kocaelispor'a 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Manisa FK, Kocaelispor'a 2-0 Mağlup Oldu

1. Lig'in 24. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'a sahasında 2-0 yenilerek düşme hattına yaklaştı. Kocaelispor, Markao ve Rivas'ın golleriyle çok kritik bir galibiyet aldı.

11.02.2025 22:17
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STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen- Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 74 Oktay), Hugo, Ensar, Kaan Kanak, Cissokho, Toure (Dk. 67 Muhammed Enes Kiprit), Diallo, Oğuz (Dk. 87 Efe), Fofana (Dk. 74 Minchev), Ramirez

KOCAELİSPOR: Gökhan- Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Yunus, Pedrinho, Oğulcan (Dk. 85 Ahmet Sağat), Yusuf (Dk. 67 Vukovic), Samet (Dk. 85 Tarkan), Mendes, Markao (Dk. 74 Rivas)

GOLLER: Dk. 62 Markao, 90+1 Rivas (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Ramirez (Manisa FK) Ahmet Sağat, Rivas (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 62'nci dakikasında Markao, Kocaelispor'u öne geçirdi: 0-1. Kocaelispor 90+1'inci dakikada Rivas ile bir gol daha buldu: 0-2. Puanını 51'e yükselten Kocaelispor şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet aldı. Manisa FK takımı ise düşme hattına yaklaştı.

9'uncu dakikada Kocaelispor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Samet vurdu. Kaleci Alperen topu çizgiden çıkardı.

20'nci dakikada Kocaelispor'da merkeze gelen Mendes, sağ ayağının üst dışıyla kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak sağ üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

62'nci dakikada Manisa FK'nın soldan kullandığı taç atışında araya giren Mendes, ceza sahasına girip Markao'yu topla buluşturdu. Markao'nun ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

90+1'inci dakikada Vukovic, sağdan ceza sahasına hareketlenen Rivas'a pas verdi. Rivas'ın yayın sağından sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Konuk ekip Kocaelispor maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Kocaelispor'a 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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