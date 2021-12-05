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Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika

Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından

05.12.2021 16:35
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, puan cetvelinde hedefledikleri konuma yaklaştıklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, puan cetvelinde hedefledikleri konuma yaklaştıklarını belirtti.

Turgay Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan almanın zor olduğu, birbirine denk takımların mücadele ettiği bir ligde haftayı galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'de ilk hedeflerinin play-off'a kalmak olduğuna işaret eden Altay, "10-12 takımın play-off için mücadelesi var. Biz de bu mücadeleye girmeye çalışıyoruz. Olmamız gereken yerden uzaktık, bu galibiyetle oraya yaklaştık. Oyuncularımın saha içi mücadele ve kazanma arzularından memnunum." dedi.

Yapılan tadilatın ardından bu sezon ilk kez oynadıkları Mümin Özkasap Stadı'nda kazandıkları için de mutlu olduklarını anlatan Altay, "Bu öz güven ve kazanma isteğinin gelmesi güzel. Özellikle ilk yarıda çok gol kaçırdık. İlk yarıda maçı bitirebilecek pozisyonlar yakaladık, oyunu iyi domine ettik." diye konuştu.

Kocaelispor gibi ligin iyi takımlarından birine karşı galip gelmenin değerli olduğunu vurgulayan Altay, 6 haftadır Manisa FK'de görev yaptığını, ara transfer döneminde kendi oyun anlayışlarına uygun birkaç futbolcuyla kadrolarını güçlendirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Akçay: "Mağlup olacak bir oyun oynamadık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Manisa'ya puan ya da puanlar almaya geldiklerini ancak eksik oyuncularının planlarını bozduğunu, istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Akçay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kayıpları kısa zamanda telafi edeceğiz. Sakat ve cezalı oyuncuların dönüşüyle eski gücümüze döneceğiz. Tekrar puanlar almaya başlayacağız. Yapılması gerekenleri yapıyoruz. en kısa zamanda da çözüme kavuşturacağız. Mağlup olacak bir oyun oynamadık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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