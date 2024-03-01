Manisa FK, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Manisa FK, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Manisa FK, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın Sakaryaspor'a konuk olacak Manisa FK, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan ter antrenmanının ardından Sakarya'ya hareket eden Manisa FK'de eksik futbolcu bulunmuyor. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün yönetecek.

01.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın Sakaryaspor'a konuk olacak Manisa FK, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, daha sonra Sakarya'ya hareket etti.

Manisa FK'de kart cezalıları Sertan Taşqın, Sandro Lima ile sakatlığı süren Muhammet Ensar Akgün ve Ayberk Karapo dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Kaynak: AA

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