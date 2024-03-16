Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli - Son Dakika
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Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.

16.03.2024 20:56
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Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakem kararlarını eleştirdi. Sahada iki takımın da muhteşem bir performans sergilediğini dile getiren Dalcı, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini söyledi. Şansın Çorum FK'dan yana olduğunu kaydeden Mustafa Dalcı, pozisyonları daha doğru değerlendiren Çorum FK'nın maçı kazandığını ifade ederek, "Futbolun bir gerçeği var söylemeden geçemeyeceğim. Oynanan oyunda sahada belirleyici olan, skorda belirleyici olan sahanın içerisinde olan futbolculardır. Böyle olması gerekiyor. Ama maçı yöneten ve VAR'daki hakemler maalesef skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde futbolu, sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerekiyor. Dolaysıyla içerideki karar vericiler, bu anlamda bugünkü skorda başroldü. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphem yok ama gördükleri şeyleri doğru karar vermeleri gerekiyor. Ama son pozisyonda hakemlerin VAR'a gitmemelerine şaşırdım. Defalarca pozisyonu izledim. Kesinlikle VAR'a gitmesi gerekiyordu. Neden çağrılmadı. Dolaysıyla belirleyici olanlar içeride hakem arkadaşlarımız oldu. Bu maçı unutacağız. Oynan maçta galip gelmek isterdik. Olmadı önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Ülkemizde futbolu içerideki futbolcular belirlemeli - Son Dakika

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