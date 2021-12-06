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Manisa FK toparlandı - Son Dakika

Manisa FK toparlandı

06.12.2021 12:23
Manisa FK toparlandı

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon evi Mümin Özkasap Stadı'na kavuştuğu ilk maçta Kocaelispor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, kötü günleri geride bıraktı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon evi Mümin Özkasap Stadı'na kavuştuğu ilk maçta Kocaelispor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, kötü günleri geride bıraktı. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, 17 puana ulaşıp düşme hattından çıkarak gelecek adına umutlandı. Teknik direktör Tugay Altay, takımın büyük bir moral ve özgüven kazandığını söyledi.

Ligde her puanın zor alındığını ifade eden Altay, "Birbirine denk takımların kıyasıya mücadele ettiği bir dönemdeyiz. Play-Off arasında 10-12 takımın mücadelesi var. Biz de bu mücadelenin içerisinde girebilmek için kendi hedefimiz doğrultusunda olmamız gereken yerden biraz uzaktık, bu maçla en azından oraya biraz yaklaşmış olduk" dedi.

EVİNDE ÇOK FARKLIİlk kez yer aldığı 1'inci Lig'de daha önce iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadıktan sonra elektronik bilet gişeleri montajının tamamlanmasıyla Manisa Mümin Özkasap Stadı'na dönen Manisa FK, evinde 21 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Mümin Özkasap Stadı'nda son mağlubiyetini 15 Şubat 2020'de Samsunspor'a 3-1 mağlup olarak alan siyah-beyazlı ekip, ardından bu stattan hiç boynu bükük ayrılmadı. Manisa FK, 2019-2020 sezonunda evinde çıktığı son 2 maçı kazanırken, 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olduğu geçen sezon iç sahada 18 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Manisa ekibi, bu sezon da kentte taraftarı önündeki ilk sınavdan galibiyetle ayrıldı.


Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK toparlandı - Son Dakika Spor


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