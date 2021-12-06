Manisa FK toparlandı

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon evi Mümin Özkasap Stadı'na kavuştuğu ilk maçta Kocaelispor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, kötü günleri geride bıraktı. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, 17 puana ulaşıp düşme hattından çıkarak gelecek adına umutlandı. Teknik direktör Tugay Altay, takımın büyük bir moral ve özgüven kazandığını söyledi.

Ligde her puanın zor alındığını ifade eden Altay, "Birbirine denk takımların kıyasıya mücadele ettiği bir dönemdeyiz. Play-Off arasında 10-12 takımın mücadelesi var. Biz de bu mücadelenin içerisinde girebilmek için kendi hedefimiz doğrultusunda olmamız gereken yerden biraz uzaktık, bu maçla en azından oraya biraz yaklaşmış olduk" dedi.