Manisa FK Ulusal Lisansını Aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, lisans alan kulüpleri açıkladı. Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu için 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatında ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatında aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Toplamda 16 kulüp UEFA lisansı, 9 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. Manisa Futbol Kulübü, her sezon olduğu gibi 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasındaki yerini aldı. - MANİSA