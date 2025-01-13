Manisa FK, Ümraniyespor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK, Ümraniyespor'a 3-0 Yenildi

Geniş Video İzle

Manisa FK, Ümraniyespor'a mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

13.01.2025 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Manisa FK-Ümraniyespor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, "Bugün zor bir müsabakaya çıktık. Müsabakanın zor olacağını biliyorduk. İki takım da denk mücadele içerisinde olmak ve puan durumunda maçın kazananı yukarılara, kaybedenin aşağılara gelebileceği bir müsabakaydı. İlk 20 dakikada art arda gelen gollerle oyun bir anda aleyhimize dönüştü ve 30'uncu dakikadan sonra oyun kontrolünü elimize geçirdik. İyi oynamaya başladık. Bu arada golü bulabilseydik biraz daha farklı bir müsabaka olabilirdi. Golü bulamadık. İkinci yarı yağmurla beraber sahanın ağırlaşması, kuvvetler şeklinde geçti. Tabii bu arada rakibin kalecisinin de yaptığı kurtarışlar da vardı. Söylenebilecek bir şey yok. Üzgünüz. Önümüzdeki İstanbulspor maçına bakacağız. Ümraniye takımına da başarılar dileriz" diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise "Öncelikle oyuncularımızı kutluyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Manisa 3 haftadır bir çıkış içerisindeydi. Biz buraya kendi çıkışımızı başlatmak için gelmiştik. Ağır saha şartlarında oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İlk yarı 3-0 skordan sonra biraz sıkıntı yaşadık ve bunun sebepleri, sonuçları bunu kendi içimizde değerlendireceğiz. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağız" dedi.

Manisa FK, Ümraniyespor\'a 3-0 Yenildi
Kaynak: İHA

Maç Sonucu, Ümraniye, Trendyol, 3-sayfa, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Ümraniyespor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:16:25. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, Ümraniyespor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.