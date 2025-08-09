Manisa FK, VAR İptaliyle Puansız Döndü

1'inci Lig'de geçen sezon üçlü averajla ligde kalmayı başaran Manisa FK, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. İlk haftada deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, uzatmada bulduğu golün iptal edilmesiyle 1 puandan oldu. Ümraniyespor'un 64'üncü dakikada 10 kişi kalmasının ardından kalesinde 2'nci golü görerek 2-0 geriye düşen Manisa ekibi yeni transferlerinden Diony'nin golüyle puan için umutlandı. Manisa FK'nın 90+3'üncü dakikada Cissokho ile bulduğu gol, VAR incelemesine gidilmeden iptal edildi.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın iptal edilen gol nedeniyle hakemlere tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İptal edilen golü izlesinler. Ümraniye'ye olsa onların da canı yanacaktı. Biz yarım puan bile haram istemiyoruz. VAR'daki hakemler daha dikkatli maç yönetmeli. Yanlış kararla elimiz boş dönüyoruz" dedi.

Mağlubiyeti hak etmediklerini dile getiren teknik patron Taşkın, "Çok genç oyuncularımız var. Hakem hatasıyla kaybetmiş olabiliriz ama benim gözümde oyuncularım galiptir" diye konuştu.