Manisa haberi... Yunusemre'de yeni dönem futbolcu taramaları başladı - Son Dakika
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Manisa haberi... Yunusemre'de yeni dönem futbolcu taramaları başladı

12.10.2022 12:15
Manisa haberi... Yunusemre'de yeni dönem futbolcu taramaları başladı

Manisa haberine göre Yunusemre Belediyespor, 2022-2023 Sezonu Futbolcu Yetenek Taraması'na başladı.

Yunusemre Belediyespor, 2022-2023 Sezonu Futbolcu Yetenek Taraması'na başladı.

Yunusemre Belediyespor, futbol altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçen sezon çok sayıda okulda yetenek taraması yaparak altyapısına yeni yetenekleri dahil eden Mavi Beyazlılar, 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılında da harekete geçerek geleceğin futbolcularını keşfetmeye çıktı. Yunusemre Belediyespor ilk olarak Laleli İlkokulu'nda taramalara başladı. Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, antrenörler Serkan Gaşi ve Cemil Aksel gözetiminde yapılan çalışmalarda 1 ve 2. sınıflarda onlarca öğrenci tarandı. Çocuklar, okul sahasında organize edilen çift kale maçlarda hem yeteneklerini sergiledi hem de keyifli anlar yaşadı. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de büyük heyecana ortak olarak taramalara destek oldu. Yunusemre Belediyespor'un Laleli İlkokulu'ndaki yetenek taramaları, 3 ve 4. sınıflara yönelik taramalarla devam edecek. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberi... Yunusemre'de yeni dönem futbolcu taramaları başladı - Son Dakika

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