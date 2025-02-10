Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor Şampiyon Oldu

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Manisa Merkez 1. Amatör Küme B Grubunda ligin bitimine bir hafta kala Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor en yakın rakibi olan ikinci sıradaki Paşaköy FK'yı deplasmanda 4-2 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ligin başından beri oynadığı futbol ve topladığı puanlarla şampiyonluğun en büyük adayı olan Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 17. haftasına 6 puan farkla lider giren Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor lig ikincisi Paşaköy FK ile Paşaköy Sahasında karşılaştı. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan İmam Hatipliler Gençlikspor en yakın rakibi Paşaköy FK ile puan farkını 9'a çıkararak ligin son haftasına şampiyonluğunu ilan ederek girdi. Paşaköy FK aldığı mağlubiyete rağmen ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Karşılaşmada Paşaköy FK'dan Berkan Hacı girdiği pozisyon sonrasında kaval kemiğinde iki kırık meydana gelerek Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor şampiyonluk kupasını ligin 18. ve son haftasında kendi evinde Hamzabeylispor ile yapacağı karşılaşmanın ardından alacak. - MANİSA