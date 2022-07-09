Manisa Sanayi Yıldızspor'a 'Kral' transferi - Son Dakika
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Manisa Sanayi Yıldızspor'a 'Kral' transferi

09.07.2022 19:19
Manisa Sanayi Yıldızspor'a 'Kral' transferi

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor dış transferde 4 kez gol kralı olan Serdal Öz ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor dış transferde 4 kez gol kralı olan Serdal Öz ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına devam eden Manisa Sanayi Yıldızspor, son olarak Bartınspor forması giyen Serdal Öz ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli isim daha önce Biga, Sultangazi, Çorlu, Gebze, Söke, Edirnespor, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Çengelköy, 24 Erzincan, Yozgat ve Gaziosmanpaşa formaları giydi. Serdal Öz, Sultangazi, Çorlu ve Çengelköy'de toplamda 4 kez gol krallığı, kariyerinde ise 5 kez de şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Tecrübeli isim BAL Ligi'nde 100 gol barajını aşan birkaç orta saya oyuncusundan biri.

Yeni transfer Serdal Öz, "Manisa Sanayi Yıldızspor'a transferimin gerçekleşmesinde Başkanımız Erhan Yıldız ile teknik direktörümüz Halit Alaca çok ilgilendiler. Onların bu yakın ilgisi dolayısıyla tercihimi Manisa'dan yana kullandım. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel projede olmam için ellerinden geleni yaptılar. İnşallah yeni sezonda hep birlikte başarıya ulaşacağız. Hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Sanayi Yıldızspor'a 'Kral' transferi - Son Dakika

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