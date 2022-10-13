Manisa spor haberi... Kırkağaç'ta 21 okula spor malzemesi desteği - Son Dakika
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Manisa spor haberi... Kırkağaç'ta 21 okula spor malzemesi desteği

13.10.2022 09:29
Manisa spor haberi... Kırkağaç'ta 21 okula spor malzemesi desteği

Manisa haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okullarda sporun yaygınlaştırılması ve çocukların spora teşvik konusundaki çalışmaların artırılması çalışmalarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 21 okula spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okullarda sporun yaygınlaştırılması ve çocukların spora teşvik konusundaki çalışmaların artırılması çalışmalarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 21 okula spor malzemesi dağıtıldı.

Kırkağaç Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Kutlu, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam Büyükköse ve Belediye Başkanı Gedüz, 21 okula toplam 720 futbol topu, basketbol topu ve voleybol topu dağıttı.

Spor malzemesi desteği öğrencilerin yüzünü güldürürken, İHA Muhabirine konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, "Merkez ve uzak mahallelerimizdeki 21 okula toplam 720 futbol, voleybol ve basketbol topları dağıttık. Öğrencilerimiz bu spor malzemelerini güle güle kullansınlar. Spor malzemeleri desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm personellerine çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa spor haberi... Kırkağaç'ta 21 okula spor malzemesi desteği - Son Dakika

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