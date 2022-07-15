Manisa Yıldızspor'da iç transferde 3 imza - Son Dakika
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Manisa Yıldızspor'da iç transferde 3 imza

15.07.2022 05:36
Manisa Yıldızspor'da iç transferde 3 imza

Süper Amatör Küme'nin iddialı ekibi Manisa Yıldızspor iç ve dış transferde çalışmalarına devam ederken iç transferde 3 oyuncusuyla yeniden anlaşmaya vardı.

Süper Amatör Küme'nin iddialı ekibi Manisa Yıldızspor iç ve dış transferde çalışmalarına devam ederken iç transferde 3 oyuncusuyla yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızılı-siyahlı ekip son olarak iç transferde Rüçhan Yeler, Enes Kaya ve Batuhan Çiftçioğlu ile 2022-2023 sezonu için yeniden anlaşmaya vardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Donatımspor ve Murat Germen SK formaları da giyen ön libero ve orta sahada görev yapan Rüçhan, geçtiğimiz sezon Manisa Yıldızspor ve Muradiyespor formalarıyla şampiyonluk yaşamıştı. Takım kaptanlarından Enes Kaya ise Manisaspor, Alaçatıspor, Manisa Futbol Kulübü ve Donatımspor formaları giydi. Sağ bek ve stoper mevkisinde görev yapan Batuhan Çiftçioğlu da, kariyerinde Gazisarayspor, Gaziantepspor, Kemalpaşa, Esnafgücü, Donatımspor, Kemalpaşa FK, Karaköyspor ve Manisa Yıldızspor formaları giydi. Enes Kaya ile Batuhan Çiftçioğlu da Rüçhan Yeler gibi kırmızı-siyahlı kulüpte geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı. 3 oyuncu imza töreninde Kulüp Başkanı Erhan Yıldız'a teşekkür etti. Sportif Direktör Bülent Gökkaya, iç transferde kadroda görmek istedikleri birçok isimle anlaştıklarını belirterek, "Süper Amatör ekibimiz Manisa Yıldızspor'da iç ve dış transferi kısa sürede tamamlayacağız. 3 isim yeni sezonda bizlere yine güç katacaktır. Hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Murat Germen, Enes Kaya, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Yıldızspor'da iç transferde 3 imza - Son Dakika

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