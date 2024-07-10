Manisalı judocular Çekya Gençler Avrupa Kupası\'nda zafer kazandı

Spor

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çekya Gençler Avrupa Kupası'nda Manisalı milli judoculardan büyük bir zafer geldi.

Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda 70 kiloda mücadele eden Sümeyye Kaya, gösterdiği olağanüstü performansla altın madalyanın sahibi oldu. Aynı organizasyonda 48 kiloda tatamiye çıkan Zilan Ertem ise bronz madalya kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarılı sporcuları tebrik etti. Öztürk, "Sümeyye Kaya ve Zilan Ertem'in uluslararası platformda elde ettiği bu önemli başarılar, Manisa'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Sporcularımızın azmi ve disiplini, gelecekte de yeni zaferlere ulaşacaklarına olan inancımızı pekiştiriyor. Manisalı judocularımızın bu büyük başarıları, genç sporcularımız için ilham kaynağı olmaya devam edecek" dedi. - MANİSA