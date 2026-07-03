Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, dünya zirvesine çıktı

Manisa Büyükşehir Belediye spor'un milli karatecisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Manisa'ya tarihi bir gurur yaşatan Büber, yeni hedefinin bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Nurbade Büber, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Başarısıyla Manisa'nın spor tarihine geçen Büber, elde ettiği şampiyonluğun yılların emeği ve fedakarlığının karşılığı olduğunu söyledi.

Karateye 10 yaşındayken okulunda gördüğü bir afiş sayesinde başladığını anlatan Nurbade Büber, sporun hayatına önemli katkılar sağladığını belirtti. Karate sayesinde disiplinli, planlı ve sorumluluk sahibi bir yaşam tarzı kazandığını ifade eden Büber, eğitim hayatını da başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi BESYO spor yöneticiliği bölümünü ikincilikle tamamlayan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 23 yaşındaki Nurbade Büber, yoğun antrenman temposuna rağmen eğitimini aksatmadığını söyledi.

Dünya şampiyonluğunun kariyerindeki en önemli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Büber, "Üniversiteler arası Dünya şampiyonu oldum. Bu turnuva benim en önemli hedeflerimden biriydi. Bu şampiyonluk, yıllardır verdiğim emeklerin ve yaptığım fedakarlıkların karşılığı oldu. Bundan sonraki hedefim bireyselde Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Sporun insana öz güven, disiplin ve sorumluluk bilinci kazandırdığına inanıyorum. Bu nedenle tüm gençlere spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Nurbade Büber ayrıca karatenin yeniden olimpiyatlarda yer alması gerektiğini ifade etti.

MCBÜ adına tarihi başarı elde etti

Manisa BBSK Karate Takımı Başantrenörü ve Milli Takım Antrenörü Ali Eşsiz ise Nurbade Büber'in yaklaşık 13 yıldır Mesir Karate Kulübü'nde yetiştiğini belirterek başarıya giden süreci anlattı. Nurbade'nin karateye rahmetli babası Murat Eşsiz ile başladığını ardından ağabeyi Enes Eşsiz ve son 6 yıldır da kendisi ile çalıştığını kaydeden Eşsiz, Büber'in 2021 yılında Türkiye şampiyonu olarak önemli bir çıkış yakaladığını ifade etti. Eşsiz, Nurbade Büber'in 2021 sonrası defalarca milli takıma seçildiğini ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Bu yıl Büyükler Türkiye Şampiyonası seçmelerini kazanarak Avrupa Şampiyonası ile Üniversiteler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Nurbade Büber'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını ifade eden Ali Eşsiz, "Nurbade'nin elde ettiği bu başarı, Manisa adına büyük organizasyonlarda kazanılan ilk dünya şampiyonluğu oldu. Aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına da tarihi bir gurur yaşattı. Bu başarı diğer sporcularımıza örnek olacaktır. İnşallah bundan sonra da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yeni madalyalar kazanarak hem ülkemizi hem Manisa'mızı gururlandırmaya devam edecek" diye konuştu. - MANİSA