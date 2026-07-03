Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, dünya zirvesine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, dünya zirvesine çıktı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, dünya zirvesine çıktı
03.07.2026 09:31  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Nurbade Büber, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 23 yaşındaki sporcu, yeni hedefinin bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye spor'un milli karatecisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Manisa'ya tarihi bir gurur yaşatan Büber, yeni hedefinin bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Nurbade Büber, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Başarısıyla Manisa'nın spor tarihine geçen Büber, elde ettiği şampiyonluğun yılların emeği ve fedakarlığının karşılığı olduğunu söyledi.

Karateye 10 yaşındayken okulunda gördüğü bir afiş sayesinde başladığını anlatan Nurbade Büber, sporun hayatına önemli katkılar sağladığını belirtti. Karate sayesinde disiplinli, planlı ve sorumluluk sahibi bir yaşam tarzı kazandığını ifade eden Büber, eğitim hayatını da başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi BESYO spor yöneticiliği bölümünü ikincilikle tamamlayan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 23 yaşındaki Nurbade Büber, yoğun antrenman temposuna rağmen eğitimini aksatmadığını söyledi.

Dünya şampiyonluğunun kariyerindeki en önemli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Büber, "Üniversiteler arası Dünya şampiyonu oldum. Bu turnuva benim en önemli hedeflerimden biriydi. Bu şampiyonluk, yıllardır verdiğim emeklerin ve yaptığım fedakarlıkların karşılığı oldu. Bundan sonraki hedefim bireyselde Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Sporun insana öz güven, disiplin ve sorumluluk bilinci kazandırdığına inanıyorum. Bu nedenle tüm gençlere spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Nurbade Büber ayrıca karatenin yeniden olimpiyatlarda yer alması gerektiğini ifade etti.

MCBÜ adına tarihi başarı elde etti

Manisa BBSK Karate Takımı Başantrenörü ve Milli Takım Antrenörü Ali Eşsiz ise Nurbade Büber'in yaklaşık 13 yıldır Mesir Karate Kulübü'nde yetiştiğini belirterek başarıya giden süreci anlattı. Nurbade'nin karateye rahmetli babası Murat Eşsiz ile başladığını ardından ağabeyi Enes Eşsiz ve son 6 yıldır da kendisi ile çalıştığını kaydeden Eşsiz, Büber'in 2021 yılında Türkiye şampiyonu olarak önemli bir çıkış yakaladığını ifade etti. Eşsiz, Nurbade Büber'in 2021 sonrası defalarca milli takıma seçildiğini ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Bu yıl Büyükler Türkiye Şampiyonası seçmelerini kazanarak Avrupa Şampiyonası ile Üniversiteler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Nurbade Büber'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını ifade eden Ali Eşsiz, "Nurbade'nin elde ettiği bu başarı, Manisa adına büyük organizasyonlarda kazanılan ilk dünya şampiyonluğu oldu. Aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına da tarihi bir gurur yaşattı. Bu başarı diğer sporcularımıza örnek olacaktır. İnşallah bundan sonra da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yeni madalyalar kazanarak hem ülkemizi hem Manisa'mızı gururlandırmaya devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Dünya Şampiyonası, Yerel Haberler, Manisa, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, dünya zirvesine çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Konya’da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
Tayland’da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı

08:39
İstanbullular rahat bir nefes aldı Tacizci kadın gözaltında
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
07:44
TikTok’ta öpüşen çifte 21’er kırbaç cezası
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası
07:32
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü Sürücü linç edilerek öldürüldü
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
06:17
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik Akademisyeni böyle protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 09:35:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, dünya zirvesine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.