Manisaspor Futbol Okulu Açtı

Spor

Bir dönem süper ligdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ve yaşadığı maddi sorunlar sebebiyle amatör lige kadar düşen Manisaspor, bu yıl adeta yeniden yapılandı. Manisa Süper Amatör Lig'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle namağlup liderliğini sürdüren Manisaspor, geleceğin yıldız oyuncularını yetiştirmek amacıyla da futbol okulu açtı.

Süper ligde 2005-2012 yılları arasında; Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi oyuncuların formasını giydiği Manisaspor, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor. Bünyesinde açtığı futbol okulunda 355 öğrenci, kulübün sunduğu eğitim fırsatlarından yararlanarak, futbolun heyecanını ve tutkusunu keşfediyor. Gencay Esendağ başkanlığında göreve gelen yeni yönetim, uzun yıllar sonra yeniden açtığı futbol okuluyla, kulübün köklü mirasını geleceğe taşımak için önemli bir adım attı. Altyapı çalışmalarına önem veren Manisaspor, 6-13 yaş arası 355 genç yeteneği futbol okulu çatısı altında bir araya getirerek, futbolun temel değerlerini aşılamaya devam ediyor. Kulübün halı sahasında, deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar ile çocuklar geleceğe hazırlanıyor. - MANİSA