Manisaspor Futbol Okulu Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisaspor Futbol Okulu Açtı

Manisaspor Futbol Okulu Açtı

Manisaspor, amatör ligdeki başarılarıyla genç yetenekleri yetiştirmek için futbol okulu kurdu.

03.03.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem süper ligdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ve yaşadığı maddi sorunlar sebebiyle amatör lige kadar düşen Manisaspor, bu yıl adeta yeniden yapılandı. Manisa Süper Amatör Lig'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle namağlup liderliğini sürdüren Manisaspor, geleceğin yıldız oyuncularını yetiştirmek amacıyla da futbol okulu açtı.

Süper ligde 2005-2012 yılları arasında; Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi oyuncuların formasını giydiği Manisaspor, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor. Bünyesinde açtığı futbol okulunda 355 öğrenci, kulübün sunduğu eğitim fırsatlarından yararlanarak, futbolun heyecanını ve tutkusunu keşfediyor. Gencay Esendağ başkanlığında göreve gelen yeni yönetim, uzun yıllar sonra yeniden açtığı futbol okuluyla, kulübün köklü mirasını geleceğe taşımak için önemli bir adım attı. Altyapı çalışmalarına önem veren Manisaspor, 6-13 yaş arası 355 genç yeteneği futbol okulu çatısı altında bir araya getirerek, futbolun temel değerlerini aşılamaya devam ediyor. Kulübün halı sahasında, deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar ile çocuklar geleceğe hazırlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manisaspor, Futbol, manisa, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisaspor Futbol Okulu Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:19:43. #7.13#
SON DAKİKA: Manisaspor Futbol Okulu Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.