Akıl ve zeka oyunları elemeleri yapıldı - Son Dakika

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Manyas ilçe finali yapıldı.

Manyas İlçe Spor Salonunda yapılan final müsabakalarına ilçedeki yedi okuldan 66 öğrenci katılırken, yedi hakem de görev aldı. Küre, kulami, equilibrie, mangala, reversi, q-bitz oyunlarında öğrenciler kıyasıya mücadele ederlerken, final müsabakalarına katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri ile dereceye girenlere madalyaları Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen, İlçe milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Yalçın tarafından verildi.

Kaymakam Çelik, "Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize ve onları hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum öğrencilerimiz ilimiz de yapılacak il birinciliklerinde dereceye girerek Diyarbakır'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i ve Manyas'ı başarıyla temsil edeceklerdir" dedi.

Kaymakam Koray Çelik, Mehmet Talha Aydın isimli öğrenciyle equilibro oyununu oynarken, öğrencinin kısa sürede oyunu tamamlaması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. - BALIKESİR