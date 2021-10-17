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Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu - Son Dakika

Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu

17.10.2021 11:54

Kuzey İrlanda Ligi'ndeki Glentoran takımının 29 yaşındaki kalecisi Aaron McCarey, 22 yaşındaki takım arkadaşı Bobby Burns'e korkunç şekilde saldırdı. Yenilen gol sonrası arkadaşına vuran kaleci, onu bir süre sürükleyerek ayağa kaldırmaya çalıştı. Yere düşen futbolcunun aldığı darbeden dolayı değil, kafasını sert şekilde yere çarptığı için ayağa kalkamadığı öğrenildi. Kafasını sert şekilde yere çarpan futbolcu, ciddi bir sağlık sorunu atlattı. Arkadaşına vuran kaleci kırmızı kart gördü.

Kuzey İrlanda'da Glentoran ile Coleraine arasındaki maçta Marcao-Kerem olayı yaşandı. 2-2 bitem maçta Glentoran'ın kalecisi McCarey'ın yaptıkları dünya basının gündemine düştü. McCarey, 2-1 önde giden maçta yenilen gol sonrası faturayı arkadaşı Bunrs'e kesti.

Marcao ve Kerem vakasının daha fazlası! Vurduğu arkadaşını sürüklemeye çalıştı

VURUNCA YERE DÜŞTÜ

McCarey'in darbesiyle yere düşen Burns, ayağa kalkamadı. Fiziksel müdahaleyi yapan tecrübeli kaleci, onu sürükleyip ayağa kaldırmak istedi ama başaramadı. Burns, başını sert şekilde yere çarptığı için ayağa kalkamadı. Sağlık ekipleri tedaviye koştu. Hakem kırmızı kartla cezalandırdı. Neyse ki futbolcunun sağlığında korkulan olmadı.

Marcao ve Kerem vakasının daha fazlası! Vurduğu arkadaşını sürüklemeye çalıştı
Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu

Kuzey İrlanda, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu - Son Dakika Spor


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