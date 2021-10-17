Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu

Kuzey İrlanda'da Glentoran ile Coleraine arasındaki maçta Marcao-Kerem olayı yaşandı. 2-2 bitem maçta Glentoran'ın kalecisi McCarey'ın yaptıkları dünya basının gündemine düştü. McCarey, 2-1 önde giden maçta yenilen gol sonrası faturayı arkadaşı Bunrs'e kesti.

VURUNCA YERE DÜŞTÜ

McCarey'in darbesiyle yere düşen Burns, ayağa kalkamadı. Fiziksel müdahaleyi yapan tecrübeli kaleci, onu sürükleyip ayağa kaldırmak istedi ama başaramadı. Burns, başını sert şekilde yere çarptığı için ayağa kalkamadı. Sağlık ekipleri tedaviye koştu. Hakem kırmızı kartla cezalandırdı. Neyse ki futbolcunun sağlığında korkulan olmadı.