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Marcao'ya talep yüksek! İtalyan devleri Galatasaray'ın kapısını çalabilir - Son Dakika

Marcao'ya talep yüksek! İtalyan devleri Galatasaray'ın kapısını çalabilir

12.11.2021 22:27

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao'ya İtalyan devlerinden talep yüksek. Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna dahil etmek isteyen Inter ve Roma'nın sarı-kırmızılıların kapısını ara transfer döneminde çalacağı düşünülüyor.

Galatasaray'da savunmanın bel kemiği olan Marcao'yu kadrosuna katmak için Inter ve Roma harekete geçti. İtalyan devlerinin Brezilyalı savunmacıyı izlemek için gözlemci göndereceği ifade edildi.

SIMONE INZAGHI, MARCAO TRANSFERİ İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, Roma ve Inter, Brezilyalı savunma oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi. Öte yandan iki kulübün de oyuncuyu izlemek için gözlem ekibi göndereceği ifade edildi. Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı.

Marcao'ya talep yüksek! İtalyan devleri Galatasaray'ın kapısını çalabilir

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Son Dakika Spor Marcao'ya talep yüksek! İtalyan devleri Galatasaray'ın kapısını çalabilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Marcao'ya talep yüksek! İtalyan devleri Galatasaray'ın kapısını çalabilir - Son Dakika
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