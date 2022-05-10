Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı - Son Dakika
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Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı

10.05.2022 14:40
Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı

Marcelo'nun sezon başı Lyon'da kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu. Herkes sebebin kötü performans olduğunu beklerken, Angers'e 3-0 yenildikleri maç sonrası soyunma odasında arka arkaya gaz çıkardığı ve bu olaya gülüp, eğlendiği için Brezilyalı savunmacının takımla ilişkisinin kesildiği öğrenildi.

Lyon'un sezon başında Marcelo'yu kadro dışı bırakmasının oldukça ilginç bir sebebe dayandığı iddia edildi.

SOYUNMA ODASINDA GAZ ÇIKARIP, EĞLENDİ

Fransız basını, Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo'nın kötü performans yüzünden değil soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, bununla eğlenmesi yüzünden takımdan uzaklaştırıldığını belirtti.

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TEKNİK DİREKTÖRLE SORUN YAŞADI

Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun da bu gelişmeyi öğrenince Marcelo'yu kadro dışı bırakma kararı aldığı belirtildi. Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı öne sürüldü.

Eski Beşiktaşlı Marcelo'yu yakan olay! Soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, kahkahalara boğuldu

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti.

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Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı - Son Dakika


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