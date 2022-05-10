Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı - Son Dakika

Lyon'un sezon başında Marcelo'yu kadro dışı bırakmasının oldukça ilginç bir sebebe dayandığı iddia edildi.

SOYUNMA ODASINDA GAZ ÇIKARIP, EĞLENDİ

Fransız basını, Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo'nın kötü performans yüzünden değil soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, bununla eğlenmesi yüzünden takımdan uzaklaştırıldığını belirtti.

TEKNİK DİREKTÖRLE SORUN YAŞADI

Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun da bu gelişmeyi öğrenince Marcelo'yu kadro dışı bırakma kararı aldığı belirtildi. Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı öne sürüldü.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti.