Mardin 1969'da Emre Taşdemir sakatlandı, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Mardin 1969 Spor, Vanspor FK maçının ardından Emre Taşdemir'in sol arka uyluk kasında kanama tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Emre Taşdemir'in Vanspor FK maçının ardından sakatlandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, Vanspor FK karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen tetkiklerde Taşdemir'in sol arka uyluk kas grubunda kanama ve yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, Taşdemir'in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.???????
Kaynak: AA
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