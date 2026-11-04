Mardin 1969 Spor, 14. hafta Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, 14. hafta Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı

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Mardin 1969 Spor, 14. hafta Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı
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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hamzabey'de başladı. Antrenmanı Vali Tuncay Akkoyun ve kulüp yöneticileri izledi, özel gereksinimli bireyler futbolcularla buluştu.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hamzabey Tesisleri'nde, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç ve taktik idmanı yaptı.

Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile kulüp yöneticileri de antrenmanı takip etti.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi'nden özel gereksinimli bireyler, antrenmandan sonra futbolculara bir araya geldi.

Kaynak: AA
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