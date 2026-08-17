Mardin 1969 Spor, Boluspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Boluspor'a Hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, Boluspor\'a Hazırlanıyor
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Mardin 1969 Spor, Antalyaspor galibiyeti sonrası Boluspor maçı için antrenmanlara başladı.

1'inci Lig 2'nci haftasında dün Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Mardin 1969 Spor, 3'üncü hafta maçında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-lacivertli ekip, 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ilk çalışmasını Hamzabeyli Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, Antalyaspor galibiyetinin ardından morallerinin yüksek olduğu görüldü. Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ilerleyen bölümünde top çalışmaları ve çift kale maç yapılırken, teknik heyet oyuncuların performansını yakından takip etti. Antalyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle ligde önemli bir çıkış yakalayan Mardin 1969 Spor, Boluspor karşılaşmasından da puan ya da puanlarla dönerek üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

HEDEF, LİGDEKİ ÇIKIŞI DEVAM ETTİRMEK

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan, ikinci haftada ise sahasında Antalyaspor'u mağlup eden Mardin ekibi, Boluspor karşılaşmasıyla birlikte üst üste aldığı başarılı sonuçları sürdürmek istiyor. Teknik direktör Ahmet Cingöz'ün, Boluspor maçında özellikle takımın fiziksel ve taktiksel hazırlığı üzerinde durması beklenirken, antrenmanların önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı öğrenildi. Mardin 1969 Spor, Boluspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kırmızı-lacivertliler, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Boluspor, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Boluspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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