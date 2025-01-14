Mardin 1969 Spor\'da Sürpriz Ayrılık

Spor

Mardin 1969 Spor, Gencay Erten ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1.5 yıldır takımda forma giyen ve kaptanlık sorumluluğunu üstlenen Gencay Erten ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaptanımız, hem saha içindeki liderliği hem de takım arkadaşlarına örnek olan duruşuyla kulübümüzün değerlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Erten'e bu süreçte gösterdiği emek, özveri ve liderlik için sonsuz teşekkür ediyor, kariyerinin devamında kendisine yürekten başarılar diliyoruz. Birlikte yazdığımız hikayeler ve paylaştığımız anılar unutulmayacak. Yolun açık olsun kaptan, her zaman Mardin 1969 Spor ailesinin bir parçası olarak kalacaksın."