Mardin 1969 Spor, Dorde Denic ile Anlaştı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Dorde Denic ile Anlaştı

29.06.2026 17:57
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Mardin 1969 Spor, Sırp orta saha oyuncusu Dorde Denic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Sırp orta saha oyuncusu Dorde Denic ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Denic'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dorde Denic ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak yeni takımına katılması bekleniyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Dorde Denic ile Anlaştı - Son Dakika

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