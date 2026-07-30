Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı ile Anlaştı

TRENDYOL 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 29 yaşındaki sağbek oyuncusu Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, Bandırmaspor forması giyen 29 yaşındaki sağbek Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takıma önemli katkı sağlamasını beklediğimiz Kerim Alıcı'ya yeni sezonda başarılar dilerken, transferin camiaya hayırlı olması temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.