Mardin 1969 Spor Play-off Hazırlıklarında
Mardin 1969 Spor, play-off maçı için hazırlık yapıyor. Teknik direktör Akan, motivasyonun yüksek olduğunu belirtti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off'a yükselen Mardin 1969 Spor, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Akan yönetiminde, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Akan, gazetecilere sezonu Bursaspor gibi başarılı bir takımın ardında ikinci sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Play-off'ta yapacakları maçlara odaklandıklarını ifade eden Akan, "Rakibimiz, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor. Oradan da inşallah iyi bir sonuçla dönüp, iç sahadaki maçta da rakibimizi eleyeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Oyuncuların motivasyonlarının yüksek olduğunu dile getiren Akan, burada gerçekleştirdikleri son antrenmandan sonra Kahramanmaraş'a hareket edeceklerini ve yarın da son bir idman yapacaklarını belirtti.

Akan, bu süreçte taraftarları yanlarında görmek istediklerini kaydederek, "Taraftarların 12. adam olarak bizlere güç vermelerini istiyoruz. İnşallah iç sahadaki maçta hepsi burada olur." ifadelerini kullandı.

Mardin 1969 Spor, 30 Nisan'da konuk olacağı AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile Merkez Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
