Mardin 1969 Spor, Sekou Sonko'yu Transfer Etti
Mardin 1969 Spor, 20 yaşındaki forvet Sekou Sonko ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Sekou Sonko'yu transfer etti.
Kulübün açıklamasına göre, Senegal asıllı 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Sonko'nun potansiyeli, karakteri ve kalitesiyle gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Yeni sezonda takımımıza önemli katkılar sağlamasını beklediğimiz genç oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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