Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ü Dimitrov'un golüyle 1-0 yendi

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük'ü Dimitrov'un golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Mardin 1969 Spor, sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Mardin ekibinin tek golü 10. dakikada Dimitrov'dan geldi.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı,Oğuzhan Yazır
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 72 Osman Yıldırım), Kayode (Dk. 72 Berkay Doğan), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 31 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 55 Emre Taşdemir), Teklic (Dk. 55 Şahverdi Çetin)
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Biraschi, Emre Akbaba, Barış Kalaycı (Dk. 65 Tiago Çukur), Cenk Tosun, Onogo (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Siopis (Dk. 80 Doh), Candan Başkale, Ramazan Civelek (Dk. 65 Halis Joshua Esen), Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar
Gol: Dk. 10 Dimitrov (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Adem Eren Kabak, Dk. 38 Teklic, Dk. 90+3 Emre Taşdemir (Mardin 1969 Spor), Dk. 90 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
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