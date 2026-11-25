Mardin 1969 Spor, Yardımcı'nın biceps femoris kasında kanama olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Nafican Yardımcı'nın sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada, MR incelemesi ve fiziksel muayenede biceps femoris kasında kanama ve yaralanma saptandığını bildirdi. Kulüp, futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Nafican Yardımcı'nın sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya uygulanan MR incelemesi ve fiziksel muayene sonucunda biceps femoris kasında kanama ve yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Futbolcunun tedavisine kulübü tarafından başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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