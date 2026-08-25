Mardin 1969 Vanspor FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Vanspor FK Maçına Hazırlanıyor

Mardin 1969 Vanspor FK Maçına Hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969, Vanspor FK maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cingöz, iyi bir performans bekliyor.

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-lacivertliler, 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde toplandı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, galip geldikleri haftadan sonra Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Rakiplerinin iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Cingöz, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Tanıdığımız birçok futbolcu kardeşimiz var. Son haftada 2-0 mağlubiyetten 3-2 galip geldiler. Nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Gerçekten iyi ve keyif veren bir maç olacak diye düşünüyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıp Allah'ın izniyle evimizde, seyircimizin önünde bu sezon ilk kez oynayacağımız maçta da 3 puanla ayrılmanın yollarına bakacağız. Müthiş bir mücadele, iyi bir oyunla inşallah 3 puanı alacağız." ifadelerini kullandı.

Ligin başından bu yana iyi bir çıkış yakaladıklarını, bu çıkışı bu hafta da sürdürmeyi planladıklarının altını çizen Cingöz, şöyle konuştu:

"Daha sezonun başı, yeni ama iyi bir takımız. Oyun formatımızı yüzde 100 sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Her maç üstüne koyan bir Mardin 1969'u izleyecek herkes. O doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anki durumlarından memnunum. Oyuncularımız gerçekten de çok karakterli. Ne istediğimizi çok iyi biliyorlar. Kendilerinin sahaya o arzuyu yansıtmaları bizleri mutlu ediyor. Hepsini alnından öpüyorum."

Kaynak: AA

Ahmet Cingöz, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Vanspor FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı Kütahya’da eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun hastaneye kaldırılmasına neden olan polis müdahalesi kamerada
Galatasaray’da transferlerin haftası Galatasaray'da transferlerin haftası
Ebru Yaşar’ın canı karpuz isterse: Diyarbakır’dan Saint-Tropez’ye 4 bin kilometrelik yolculuk Ebru Yaşar’ın canı karpuz isterse: Diyarbakır’dan Saint-Tropez’ye 4 bin kilometrelik yolculuk
Kocaelispor, Amedspor’a şans tanımadı Kocaelispor, Amedspor'a şans tanımadı
Nevada’da Hawk yangını büyüyor: Binlerce kişi için tahliye kararı Nevada’da Hawk yangını büyüyor: Binlerce kişi için tahliye kararı

20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 20:57:04. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Vanspor FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement