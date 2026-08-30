Mardin 1969 ve Vanspor FK 1-1 Berabere
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 ve Vanspor FK'nın maçı 1-1 sonuçlandı.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Alpaslan Şen, Cem Özbay, Kerem Kalkan
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Denic (Dk. 87 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 87 Ahmet Ülük), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 51 Nafican Yardımcı), Alhassan, Denizhan Taşkan (Dk. 70 Wilks), Teklic (Dk. 71 Adem Kabak)
Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Manış, Oulare, Furkan Özhan (Dk. 61 Alhaft), Bardhi, Zivkovic, Batuhan İşçiler (Dk. 71 Faruk Can Genç), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 84 Khan), Celal Hanalp (Dk. 71 Mehmet Can Davarcıoğlu)
Goller: Dk. 60 Kayode (Mardin 1969), Dk. 90+3 Mehmet Manış (Vanspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Mustafa Şengül (Mardin 1969)
Sarı kartlar: Dk. 55 Denic, Dk. 75 Kayode, Dk. 82 Erce Kardeşler (Mardin 1969), Dk. 35 Oulare, Dk. 52 Özkan Yiğiter (Vanspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 ile Vanspor FK arasındaki müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
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