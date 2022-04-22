Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika
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Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek

22.04.2022 15:11
Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilk defa Rafting Okul Sporları Yarışmaları düzenlenecek.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilk defa Rafting Okul Sporları Yarışmaları düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu İşbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Şampiyonası, 3. Bölge Gençler Kategorisi Grup Müsabakaları Nusaybin'e bağlı Çağ Çağ Barajında yapılacak.

Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari, Şırnak, Rize ve Van illerinden toplam 20 takımın katılacağı şampiyonanın erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacağı belirtildi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, müsabakanın yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak hazırlıklar konusunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin'den bilgi aldı.

Cumartesi günü Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın startını vermesi beklenen Rafting Şampiyonası iki gün sürecek. - MARDİN

Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek
Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek
Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek
Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika


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