Herkes onu konuşuyor! Mardinli Jorge Jesus

Mardin Kızıltepe 47 Spor'da görev yapan ve futbol camiasında "Jorge Jesus" lakabıyla anılan teknik direktör Veysi Altun'un oyuncularına verdiği taktik gündem oldu. Altun, hücum organizasyonlarında kanatların önemine dikkat çekti.

"TEK KANATLA UÇAMAYIZ" MESAJI

Takımına net bir futbol felsefesi aşılayan Veysi Altun, kanat oyununa verdiği önemi şu sözlerle ifade etti: "İki kanadı kullandırmamız lazım. Bir takımın kanadı yoksa hiçbir şey yapamaz. Tek kanatla da uçamayız. İki kanat olacak ki uçabilelim."

MODERN FUTBOLA VURGU

Altun'un bu yaklaşımı, modern futbolun temel prensipleriyle örtüşen, tempolu ve geniş alana yayılan hücum anlayışının altını çizen bir mesaj olarak yorumlandı.