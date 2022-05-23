Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı

23.05.2022 12:57
Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Hamsik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süre düşündükten sonra Slovakya Milli Futbol Takımı kariyerini sonlandırdığını belirtti.

Milli takım forması giymekten gurur duyduğunu aktaran 34 yaşındaki Slovak oyuncu, "Uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımıyla, en büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası oldum. Milli takıma kaptan olarak 50'den fazla maça çıkmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Hamsik, ülkesini temsil etmeyi her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olarak gördüğünü de vurgulayarak, "Maçlardan önce Slovak marşını söylemek ve tribünlerde bayraklarımızla taraftarları görmek her zaman harikaydı. Burada birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm hocalara, takım arkadaşlarıma ve tüm ekibe teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı
Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı

YORUMLAR
500
Marek Hamsik milli takımı bıraktı Marek Hamsik milli takımı bıraktı Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:25:56. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement