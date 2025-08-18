Mariia Sukhopalova'dan Tarihi Şampiyonluk: İlk Altın Madalya - Son Dakika
Mariia Sukhopalova'dan Tarihi Şampiyonluk: İlk Altın Madalya

Mariia Sukhopalova'dan Tarihi Şampiyonluk: İlk Altın Madalya
18.08.2025 15:20  Güncelleme: 15:22
Sakarya Büyükşehir'in sporcusu Mariia Sukhopalova, UCİ MTB Dünya Şampiyonası'nın Brezilya etabında altın madalya kazanarak Türk bisiklet tarihine geçmiştir. Bu başarı, Türk takımının ilk dünya şampiyonluğunu temsil ediyor.

Sakarya Büyükşehir'in Dünya Şampiyonu sporcusu Mariia Sukhopalova, UCİ MTB Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Brezilya yarışlarında şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Bu sonuç ilk kez bir Türk takımının sporcusunun şampiyonluk madalyası kazanması olarak spor tarihine geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet takımının Dünya Şampiyonu sporcusu Mariia Sukhopalova, UCİ MTB Dünya Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Brezilya Sao Paulo yarışlarında birinci oldu. Bu sonuçla ilk kez bir Türk takımın sporcusu şampiyonluk madalyası kazanarak spor tarihine geçti. 10 Ağustos'ta Sakarya'da düzenlenen dördüncü ayak yarışlarında gümüş madalya ile Türk bisikletine ilk uluslararası derecesini kazandıran Mariia Sukhopalova, bu kez Brezilya'da zirveye çıktı ve finalde sergilediği üstün performansla altın madalyaya uzandı, ülkemize Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü formasıyla pedal çeviren Sukhopalova'nın başarısı, sadece bir madalya değil, Türk bisiklet sporu için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Elit erkekler kategorisinde yarışan Furkan Akçam ise çeyrek finale çıkarak güçlü rakiplerine karşı sergilediği mücadele ile alkış topladı ve geleceğe dair umut verdi. Altyapıda yetişen minik ve yıldız sporcular, ulusal yarışlarda her geçen gün büyüyen bu başarı grafiği, Sakarya'nın yalnızca ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla değil, yetiştirdiği sporcularla da bisiklet sporunda adını dünyaya duyurduğunu gösteriyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

