Markus Gisdol: Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum - Son Dakika
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Markus Gisdol: Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçından aldıkları galibiyet dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gisdol, takımın iyi performans sergilediğini ve galibiyeti taraftarın desteğiyle elde ettiklerini belirtti.

10.03.2024 19:20  Güncelleme: 19:31
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- Markus Gisdol: "Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçından aldıkları galibiyet dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor evinde mücadele etiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Gisdol, "Takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Oyunu sahada domine eden bir takım vardı. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok iyi defans yaptık. Ofansif anlamda da çok iyi işler yaptık. Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum. Taraftarımızın desteği sayesinde galip geldik. İkinci yarı başladığında bazı değişiklikler yaptık. Takımımızın ihtiyacı olan o baskıyı getirdik. Hedefimiz de rakibi hatayı zorlamaktı, hataya zorlayınca da galibiyet geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ankaragücü, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Markus Gisdol: Aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyum - Son Dakika

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