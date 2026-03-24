Marmaris'te 18. Campus Cup Yat Yarışları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üniversite öğrencilerine deniz sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen "18. Campus Cup Yat Yarışları", 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamaya göre Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, bu yıl 18'inci kez yelken sporuna gönül veren gençleri bir araya getirecek.

Organizasyonun açılış töreni, 31 Mart Salı günü saat 19.30'da MIYC bahçesinde yapılacak. Etkinlik kapsamında 1 Nisan akşamı üniversite ekiplerinin katılımıyla "Yarış Yemeği" düzenlenecek.

Yarışlar, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Açıklamada, 18 yıldır üniversiteli gençlerin yelkenle tanışması hedefiyle düzenlenen organizasyona ilişkin, "Gençlerimizin denize ve yelkene olan ilgisi bizlere gurur vermektedir. Yarışlara katılacak tüm üniversiteli yelkencilerimizin pruvalarının neta olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.