Marmaris'te 18. Campus Cup Yat Yarışları
Marmaris'te 18. Campus Cup Yat Yarışları

24.03.2026 21:36
Üniversite öğrencilerine yönelik yat yarışları 31 Mart-2 Nisan'da Marmaris'te düzenlenecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üniversite öğrencilerine deniz sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen "18. Campus Cup Yat Yarışları", 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamaya göre Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, bu yıl 18'inci kez yelken sporuna gönül veren gençleri bir araya getirecek.

Organizasyonun açılış töreni, 31 Mart Salı günü saat 19.30'da MIYC bahçesinde yapılacak. Etkinlik kapsamında 1 Nisan akşamı üniversite ekiplerinin katılımıyla "Yarış Yemeği" düzenlenecek.

Yarışlar, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Açıklamada, 18 yıldır üniversiteli gençlerin yelkenle tanışması hedefiyle düzenlenen organizasyona ilişkin, "Gençlerimizin denize ve yelkene olan ilgisi bizlere gurur vermektedir. Yarışlara katılacak tüm üniversiteli yelkencilerimizin pruvalarının neta olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Marmaris, Spor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Kocaeli’de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli
TOLGA’dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi

21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
21:09
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket
Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
20:54
Beşiktaş’a Chelsea’den 38 milyon Euro’luk dinamo
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Advertisement
