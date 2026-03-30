Marmaris'te Bisiklet Turu Nedeniyle Yol Kapatmaları
Marmaris'te Bisiklet Turu Nedeniyle Yol Kapatmaları

30.03.2026 16:38
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Marmaris'te bazı yollar geçici olarak kapatılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 61'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üç günlük etapları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 26 Nisan'da Çeşme'den başlayacak. Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya etaplarının ardından dev tur, 3 Mayıs'ta Ankara'da sona erecek.

Yarışın önemli duraklarından Marmaris'te heyecan üç gün sürecek. Program kapsamında 27 Nisan'da Aydın-Marmaris, 28 Nisan'da Marmaris-Kıran ve 29 Nisan'da Marmaris-Fethiye etapları gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar nedeniyle ilçedeki bazı ana arterlerde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Özellikle Marmaris giriş yolu, Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı'nda belirli saatlerde uygulanacak yol kapamalarına ilişkin açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için söz konusu tarihlerde dikkatli olmaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri ve planlarını buna göre yapmaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu düzenlemelerin sporcuların güvenliği ve yarış parkurunun sağlıklı işleyişi amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

17:27
17:24
17:13
16:49
16:27
15:46
