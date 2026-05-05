Marmaris'te Loryma Cup Yat Yarışları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Loryma Cup Yat Yarışları Başladı

05.05.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te düzenlenen Loryma Cup'ta 39 yat ve 400 sporcu zorlu yarışlara başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Almanya, ABD, Belarus, Estonya, Fransa, Letonya, Lüksemburg, Rusya ve Ukrayna'dan 39 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği noktalardan sınıflarına göre start alan yarışmacılar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Datça Körmen'e doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.

MİYC Başkanı Bülent Çelik, etkinliğin sadece spor değil aynı zamanda bir doğa şöleni olduğunu belirterek, "Nurolbank Loryma Cup süresince yelkenciler bir yandan heyecanlı yarışlarda boy gösterirken, diğer yandan denizin ve doğanın keyfini sürecekler." ifadesini kullandı.

Yarışmacılara başarılar dileyen Çelik, tüm denizseverler için "rüzgarlarının kolayına olması" temennisinde bulundu.

ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında yarışan yatçılar, ikinci günü serbest geçirecek. Üçüncü günde ikinci yarış Körmen'den başlayıp Datça'da bitecek. Dördüncü gün yapılacak üçüncü yarış ise Datça'dan başlayıp Orhaniye'te son bulacak.

Son günün yarışı ise Orhaniye'den başlayıp Marmaris'te tamamlanacak. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 8 Mayıs Cuma günü sona erecek. Yelkenciler 9 Mayıs Cumartesi günü ödül töreniyle kupalarını alacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris'te Loryma Cup Yat Yarışları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:58:56. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Loryma Cup Yat Yarışları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.