Marmaris'te Trabzonspor şampiyonluğu konvoylar ve meşaleler ile kutlandı - Son Dakika

- Marmaris'te Trabzonspor şampiyonluğu konvoylar ve meşaleler ile kutlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Trabzonspor tarafları, şampiyonluğu araçları ile konvoylar yaparak ellerinde meşaleler ve marşlarla kutladılar.

Marmaris'te yaşayan Tranzonspor taraftarları, Trabzonspor - Antalyaspor maçının bitmesinin ardından süper ligde şampiyonluklarını ilan ederek kutlamalarda bulundu. Taraftarlar Marmaris Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanında ellerinde bayraklar ve meşaleler ile horon oynayıp, marşlarını söyledi. Elinde dev Trabzonspor bayrağı taşıyarak 19 Mayıs Gençlik meydanında kutlamalara gelen Sabri Hiçyılmaz, "Trabzonspor aslına bakarsanız tüm Anadolu'yu temsil eden bir kulüp. Bu şampiyonluk Mardin'e Urfa'ya Rize'ye Artvin'e Karadeniz'e, bakın Burası Muğla Marmaris Trabzonspor taraftarı her yerde. Ben aslen Trabzonlu değilim Rizeliyim ama Trabzonsporluyum. Trabzonspor çok öncesinde hak etmişti bu şampiyonluğu. Bütün herkese armağan olsun" diyerek coşkuya ortak oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldıkları kutlamalar gece yarısına kadar devam etti.