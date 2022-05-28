Masa tenisi grup müsabakaları Karabük'te başladı

Okul Sporları Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen masa tenisi grup müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan masa tenisi grup müsabakaları açılış seremonisi ile başladı. 13 ilden 20 takımın katıldığı organizasyonda 100 sporcu mücadele edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte organizasyonların düzenlenmesi için fiziki altyapının çok iyi olduğunu, spor altyapısının güçlü olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gençlerin hayata hazırlanmasında sporun çok önemli olduğunu ifade ederek, 2021 yılında Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğunda 7 adet derecelerin olduğunu, 2022 yılında ise şimdiye kadar 12 adet derecenin bulunduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise haziran ayına kadar organizasyonların aralıksız devam edeceğini aktardı.

Grup müsabakaları 30 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. - KARABÜK