Masa tenisi yıldızlar şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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Spor

Masa tenisi yıldızlar şampiyonları belli oldu

Masa tenisi yıldızlar şampiyonları belli oldu

Düzce okul sporları masa tenisi yıldızlar müsabakalarında kızlarda İlhami Reyhan Turan, erkeklerde Hürriyet ortaokulu birinci oldular.

18.12.2024 15:20
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Düzce okul sporları masa tenisi yıldızlar müsabakalarında kızlarda İlhami Reyhan Turan, erkeklerde Hürriyet ortaokulu birinci oldular.

Düzce'de 16-17 Aralık 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan masa tenisi yıldızlar kız-erkek müsabakalarına 7 kız, 9 erkek olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonucunda kızlarda İlhami Reyhan Turan Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Necmi Hoşver Ortaokulu üçüncü, Perihan Tulan Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Hürriyet Ortaokulu birinci, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinci,15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu üçüncü olurken Pırpır Ortaokulu da dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Hürriyet, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Masa tenisi yıldızlar şampiyonları belli oldu - Son Dakika

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