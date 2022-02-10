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Masa tenisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika

Masa tenisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu şampiyon oldu

10.02.2022 08:56
Masa tenisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu şampiyon oldu

Kars'ta düzenlenen Ortaokullar Spor Müsabakalarında Arpaçay Ortaokulu masa tenisinde şampiyon oldu.

Kars'ta düzenlenen Ortaokullar Spor Müsabakalarında Arpaçay Ortaokulu masa tenisinde şampiyon oldu.

Kars İsmail Aytemiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okul Sporları Müsabakaları"nda Yıldız Kızlar Masa Tenisi Kategorisinde İl genelinde okulların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu rakipleri eleyerek şampiyonluk kupasını aldı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Meço nezaretinde turnuvaya katılan Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu sporcuları Zeynep Avcı, Sera Udlu ve Yaren Kaya, bölge yarışmalarında Kars'ı temsil edecek.

Öte yandan Arpaçaylı öğrencilerinin başarılı olmasında Okul Müdürü Akan Şahin'inde desteği bulunuyor. - KARS

Masa tenisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu şampiyon oldu
Masa tenisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu şampiyon oldu
Masa tenisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu şampiyon oldu

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Şampiyon, Arpaçay, Kasım, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Masa tenisinde Arpaçay 3 Kasım Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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