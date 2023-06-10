Mauro Icardi, Arjantin'de taraftarların yoğun ilgi odağı oldu

Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitti. Yıldız golcü burada büyük bir coşkuyla karşılandı.
Mauro Icardi, River Plate ile Fluminense arasında oynanan Libertadores maçını tribünden takip etti. Arjantinli golcü mücadelenin ardından stattan ayrılırken taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.
Taraftarlar arabasıyla güçlükle ilerleyebilen Icardi'nin fotoğrafını çekmek için adeta birbirileriyle yarıştı. Ülkesinin milli takımıyla sadece 8 maçta forma giyen Icardi, 1 gol atma başarısı gösterdi.
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