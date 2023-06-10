Mauro Icardi, Arjantin'de taraftarların yoğun ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Mauro Icardi, Arjantin'de taraftarların yoğun ilgi odağı oldu

10.06.2023 14:17

Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitti ve River Plate ile Fluminense arasındaki Libertadores maçını tribünden takip etti. Maç sonrası taraftarların yoğun ilgisine maruz kalan Icardi, arabasıyla güçlükle ilerleyebilirken, taraftarlar fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunun mimarlarından Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitti. Yıldız golcü burada büyük bir coşkuyla karşılandı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mauro Icardi, River Plate ile Fluminense arasında oynanan Libertadores maçını tribünden takip etti. Arjantinli golcü mücadelenin ardından stattan ayrılırken taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.

ARABANIN ETRAFINI SARDILAR

Taraftarlar arabasıyla güçlükle ilerleyebilen Icardi'nin fotoğrafını çekmek için adeta birbirileriyle yarıştı. Ülkesinin milli takımıyla sadece 8 maçta forma giyen Icardi, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Mauro Icardi, River Plate, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mauro Icardi, Arjantin'de taraftarların yoğun ilgi odağı oldu - Son Dakika
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