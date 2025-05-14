China Suarez'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

China Suarez'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık

China Suarez\'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez ülkesinde katıldığı programda Arjantinli yıldız hakkında itirafta bulundu. Suarez, Icardi'ye olan ilgi hakkında konuşarak ''Türkiye'de ona karşı büyük bir tutku var, tam bir çılgınlık! Görüyordum. Bana anlatıyordu ama orada yaşamak... İnsanların ona olan sevgisi ve ona duydukları aşk, Mauro ile ilgilenmeleri...'' ifadelerini kullandı.

14.05.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray taraftarının sevgili olan Mauro Icardi'nin kız arkadaşı China Suarez ülkesinde TV Publica'da katıldığı programda Arjantinli yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suarez, Mauro Icardi'ye gösterilen sevgi ve ilgi hakkında samimi bir itiraf yaptı.

'YENİDEN OYNAMAYA ÇOK İSTEKLİ'

Icardi'nin sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlandığı ve ilişkileri için mesafe sorununun ortaya çıkacağı hatırlatılan China Suarez, "Arjantin ve Türkiye... Zor olacak. Ama ne olacağını göreceğiz. Kendi fizyoterapistiyle çalışıyor. Yeniden oynamak için çok istekli. Bakacağız, bilmiyorum." yanıtını verdi.

'ONU ÇOK TUTKULU BULUYORUM'

Mauro Icardi'yi çok sevdiğini dile getiren Suarez, "Onu çok tutkulu buluyorum. Çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum. Stada gittiğimde formayı giymiştim. Benim için çok özel bir forma, üstünde adım yazıyor. Mauro'nun formasını da aldım.' ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'den Sahalara Geri Dönüş Açıklaması

'TAM BİR ÇILGINLIK'

Icardi ile birlikte daha önce Türkiye'ye gelen China Suarez, yıldız isme gösterilen ilgi hakkında, 'Türkiye'de ona karşı büyük bir tutku var, tam bir çılgınlık! Görüyordum. Bana anlatıyordu ama orada yaşamak... İnsanların ona olan sevgisi ve ona duydukları aşk, Mauro ile ilgilenmeleri..."sözlerini sarf etti.

'BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR

Türkiye'de kendisinin de çok iyi karşılandığını söyleyen China Suarez, "Tabii ki Icardi'nin kız arkadaşı olduğum için beni çok iyi karşıladılar ama onu sabırsızlıkla bekliyorlar. Umarım en kısa sürede oynamaya başlar." yorumunu yaptı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Arjantin, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor China Suarez'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mehmet:
    Yine buynulanacak bu fetö'cü pezo 3 28 Yanıtla
  • 003644:
    bu aşk bu tutkuyla osimhen sonrası GS li şampiyon yapar.. 11 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Bu sefer kimin karısını alip gelmiş. Boynuzlu 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:27:56. #7.13#
SON DAKİKA: China Suarez'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.