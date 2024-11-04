Mavericks ve Hawks Galip Geldi - Son Dakika
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Mavericks ve Hawks Galip Geldi

Dallas Mavericks, Orlando Magic'i 108-85; Atlanta Hawks, Pelicans'ı 126-111 yendi. Luka Doncic'e 32 sayı.

04.11.2024 10:16
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Orlando Magic'i 108-85 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Magic'i konuk eden Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 32 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla kazanarak sezonun 4. galibiyetini aldı. Daniel Gafford 18 ve Kyrie Irving 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'in 13 ve Jett Howard'ın 12 sayısı, üst üste 3, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

Hawks, Johnson'ın performansıyla kazandı

Atlanta Hawks, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 126-111 mağlup etti.

Sezonun 3. galibiyetini elde eden Hawks'ta Jalen Johnson 29 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Trae Young ise 23 sayı, 12 asistle oynadı.

Brandon Ingram'ın 32 ve Jordan Hawkins'in 19 sayısı, Pelicans'ın 4. mağlubiyetini engelleyemedi.

Pistons deplasmanda galip

Detroit Pistons, Brooklyn Nets'e konuk olduğu maçı 106-92 kazandı.

İkinci galibiyetini alan Pistons'ta Cade Cunningham 19, Tobias Harris ve Malik Beasley 18'er sayı üretti.

Bu sezon 4. mağlubiyetini yaşayan Nets'te ise Cameron Johnson 26 ve Cam Thomas 17 sayı attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mavericks ve Hawks Galip Geldi - Son Dakika

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