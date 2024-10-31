Mavioğlu: Sabırlı Olmalıyız

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DENİZLİ (İHA) – Denizlispor Teknik Direktörü Çağdaş Mavioğlu, "Bu sorunlara şu an var olma mücadelesi veren 30 kişi sebep olmadı ve bu sorunlara yönetimimizin, ekibimin ve oyuncularımızın tek başına çözüm bulması maalesef mümkün değildir" dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne yönetim, teknik ekip, oyuncular ve personelin birlik beraberlik içinde üstün gayret sarf ettiğine işaret eden Mavioğlu, "Çok zor bir dönemde sorumluluk aldığımızın bilincinde olarak bu zorlu süreci devam ettiriyoruz. Camiamızın büyüklüğü ve omuzlarımızdaki sorumluluk, kulübümüzün içinde bulunduğu finansal durum, genç bir oyuncu kadrosuna sahip olmamız, cefakar taraftarımızın uzun zamandır süren başarısızlıklardan dolayı tahammülünün kalmaması yaşadığımız zorluklardan yalnızca bazıları. Ayrıca bilinmelidir ki bu sorunlara şu an var olma mücadelesi veren 30 kişi sebep olmadı ve bu sorunlara yönetimimizin, ekibimin ve oyuncularımızın tek başına çözüm bulması maalesef mümkün değildir. Eleştirilerin olması kadar doğal hiçbir şey yok ancak, sezon başında 'Puan bile alamazlar' şeklinde yorumlar yapılıyorken, bugün takım maç kazanamıyor diye eleştiriliyoruz. Tüm samimiyetimle söylüyorum, Tepecik maçı dışında almamız gereken tüm puanları aldık. Polatlı ve Kırıkkale maçlarında ekstra puanlar da aldık diyebilirim. Ligimizdeki bazı kulüpler yüksek bütçelere sahipler ve hatırı sayılır miktarda paralar harcadılar. Eleştirileri de bu dengeyi de gözeterek yapmak gerekiyor diye düşünmekteyim" dedi.

"Genç bir takımız ve sabırlı olmak durumundayız" diyen Mavioğlu, şöyle konuştu:

"Genç oyuncularımız baskıdan ve protestodan çabuk etkilenebiliyorlar. İç saha maçlarında bu sabrı sizlerden özellikle rica ediyorum. Unutmayalım eğer biz bu ligde kalacaksak bu çocuklarla kalacağız! Hepimize düşen sorumluluk, bu takıma koşulsuz şekilde destek olmaktır. Bu yüzden taraftarımızın 12. oyuncu olması gerekiyor! 8 maç sonunda aldığımız 7 puandan elbette memnun değiliz, ancak eleştirildiği gibi çok kötü bir durumda da değiliz. Bunu söylerken aldığımız puanların rahatlığıyla değil, gösterdiğimiz mücadele ve çabanın verdiği umutla söylüyorum. Biz ekip olarak Denizlispor'a gelirken nasıl umutluysak, hala aynı duygularla çalıştığımızı belirtmek isterim. Son olarak istifa konusuna de değinmek isterim. Sezon başında sayın başkanla olan görüşmemizde birbirimize verdiğimiz sözler, şehre karşı olan sorumluluk ve biraz önce bahsettiğim umutla görevime devam etmekteyim. Bu saydıklarımızın olmaması durumunda ya da faydalı olamadığımı düşünürsem, görevde durmayacağımın bilinmesini isterim" - DENİZLİ