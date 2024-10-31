Mavioğlu: Sabırlı Olmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mavioğlu: Sabırlı Olmalıyız

Mavioğlu: Sabırlı Olmalıyız

Denizlispor Teknik Direktörü Mavioğlu, zorlu sürecin üstesinden gelmek için taraftarın desteğini istedi.

31.10.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizlispor Teknik Direktörü Çağdaş Mavioğlu, "Bu sorunlara şu an var olma mücadelesi veren 30 kişi sebep olmadı ve bu sorunlara yönetimimizin, ekibimin ve oyuncularımızın tek başına çözüm bulması maalesef mümkün değildir" dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne yönetim, teknik ekip, oyuncular ve personelin birlik beraberlik içinde üstün gayret sarf ettiğine işaret eden Mavioğlu, "Çok zor bir dönemde sorumluluk aldığımızın bilincinde olarak bu zorlu süreci devam ettiriyoruz. Camiamızın büyüklüğü ve omuzlarımızdaki sorumluluk, kulübümüzün içinde bulunduğu finansal durum, genç bir oyuncu kadrosuna sahip olmamız, cefakar taraftarımızın uzun zamandır süren başarısızlıklardan dolayı tahammülünün kalmaması yaşadığımız zorluklardan yalnızca bazıları. Ayrıca bilinmelidir ki bu sorunlara şu an var olma mücadelesi veren 30 kişi sebep olmadı ve bu sorunlara yönetimimizin, ekibimin ve oyuncularımızın tek başına çözüm bulması maalesef mümkün değildir. Eleştirilerin olması kadar doğal hiçbir şey yok ancak, sezon başında 'Puan bile alamazlar' şeklinde yorumlar yapılıyorken, bugün takım maç kazanamıyor diye eleştiriliyoruz. Tüm samimiyetimle söylüyorum, Tepecik maçı dışında almamız gereken tüm puanları aldık. Polatlı ve Kırıkkale maçlarında ekstra puanlar da aldık diyebilirim. Ligimizdeki bazı kulüpler yüksek bütçelere sahipler ve hatırı sayılır miktarda paralar harcadılar. Eleştirileri de bu dengeyi de gözeterek yapmak gerekiyor diye düşünmekteyim" dedi.

"Genç bir takımız ve sabırlı olmak durumundayız" diyen Mavioğlu, şöyle konuştu:

"Genç oyuncularımız baskıdan ve protestodan çabuk etkilenebiliyorlar. İç saha maçlarında bu sabrı sizlerden özellikle rica ediyorum. Unutmayalım eğer biz bu ligde kalacaksak bu çocuklarla kalacağız! Hepimize düşen sorumluluk, bu takıma koşulsuz şekilde destek olmaktır. Bu yüzden taraftarımızın 12. oyuncu olması gerekiyor! 8 maç sonunda aldığımız 7 puandan elbette memnun değiliz, ancak eleştirildiği gibi çok kötü bir durumda da değiliz. Bunu söylerken aldığımız puanların rahatlığıyla değil, gösterdiğimiz mücadele ve çabanın verdiği umutla söylüyorum. Biz ekip olarak Denizlispor'a gelirken nasıl umutluysak, hala aynı duygularla çalıştığımızı belirtmek isterim. Son olarak istifa konusuna de değinmek isterim. Sezon başında sayın başkanla olan görüşmemizde birbirimize verdiğimiz sözler, şehre karşı olan sorumluluk ve biraz önce bahsettiğim umutla görevime devam etmekteyim. Bu saydıklarımızın olmaması durumunda ya da faydalı olamadığımı düşünürsem, görevde durmayacağımın bilinmesini isterim" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, Politika, denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mavioğlu: Sabırlı Olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mavioğlu: Sabırlı Olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.