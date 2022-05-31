Mayıs ayında medyada en çok spor konuşuldu - Son Dakika
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Mayıs ayında medyada en çok spor konuşuldu

31.05.2022 11:41
Mayıs ayında medyada en çok spor konuşuldu

Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı.

Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Araştırmaya göre, mayıs ayında medyaya Türkiye'nin spordaki başarıları damga vurdu.

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press'in 1-31 Mayıs tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı.

Yapılan araştırmaya göre, mayıs ayında medyaya Türkiye'nin spordaki başarıları damga vurdu. Medya araştırmasında siyasetten spora, ekonomiden sağlığa kadar en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu:

" Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada beş asker şehit oldu.

ABD, Avrupa ve Avustralya'nın aralarında olduğu 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü dünyada büyük paniğe neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı harcamalarında 6-13 Mayıs haftasında 63.7 milyar TL ile tarihi bir rekora imza atıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu 15 yıl aradan sonra İsrail'i ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekova'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye'nin denize dolgu 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yıl süren yapım aşamasının ardından açıldı.

Trabzonspor, 2021 - 2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 38 yıl sonra şampiyonluk koltuğuna oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlayacağını duyurdu.

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımımız, finalde İtalya'yı 3-1 yenip altın madalya kazandı.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finalinde Reggio Emillia'yı mağlup ederek şampiyon oldu.

Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden ünlü NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olması üzerine toplu taşımada maske zorunluluğun da kaldırıldığını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor oldu.

Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda 4 tek dümencili milli takımımız ile iki çiftede Ali Kabadayı-Halil Köroğlu altın madalya kazandı.

Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak olan Millet Bahçesi'nin temelleri atıldı."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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